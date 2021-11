Ana Brito e Cunha está de férias com o marido e o filho numa autocaravana. Uma aventura única que esta semana contou com uma paragem especial.

Ana Brito e Cunha esteve em casa de Ana Guiomar e garante ter sido muito bem recebida.

"Recebeu-nos com este sorriso e um bom vinho e ainda pernoitamos no seu cantinho do Alentejo. Ana Guiomar és a maior, obrigada", conta a artista ao partilhar as imagens deste feliz encontro.

