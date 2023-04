Dias depois de ter revelado estar a viver um momento delicado, tendo-se mostrado em lágrimas, Ana Barbosa recorreu às redes sociais para assumir que está a viver uma depressão.

"Dói! Dói muito, a dor é interior… É cansaço, é tristeza profunda e muitas vezes sem conteúdo, sem motivo aparente. Mesmo se algo maravilhoso acontecer ou estiver acontecendo, eu continuo triste (mesmo sorrindo)", começou por declarar num emotivo desabafo.

A vencedora do 'Big Brother 2021' falou sobre os muitos sintomas com os quais tem lidado ultimamente, entre eles "aperto no peito, taquicardia, choro, dormir excessivamente como forma de fugir à realidade".

"Depressão. É uma doença! Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro, principalmente com relação aos neurotransmissores (serotonina, noradrenalina e, em menor proporção, dopamina), substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células… Um dia de cada vez", completou, recebendo o apoio de amigos e seguidores.

