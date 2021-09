Amy Schumer revelou que foi submetida a uma cirurgia no âmbito da sua batalha contra a endometriose.

A atriz, de 40 anos, adiantou que removeu o seu útero e apêndice através de um vídeo que publicou no Instagram, no qual aparece ainda em recuperação no hospital.

"É a manhã após a minha cirurgia por causa da endometriose e o meu útero foi tirado", disse. "O médico removeu o meu apêndice porque a endometriose tinha-o atacado", informa, dando assim conta da seriedade da sua condição.

"Havia muito, muito sangue no meu útero", completa, alertando ainda para as mulheres que tenham intensas dores na fase de menstruação.

Note-se que Amy Schumer já tinha abordado o assunto por causa do tema da infertilidade. A estrela e o marido, Chris Fischer, ainda conseguiram ter um filho: Gene David, de dois anos.

