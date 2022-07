Guilherme, o filho mais velho de Marco Horácio, celebra hoje, 19 de julho, o seu 16.º aniversário.

Numa publicação emocionada feita nas redes sociais, o humorista assinalou a data.

"Há 16 anos nasceu o amor da minha vida, a minha força, o sentido da minha resiliência. Amo ser pai e tenho muita sorte em ter o Guilherme como meu filho. Um miúdo com o coração do lado certo. Sem dúvida a melhor parte de mim", escreveu na legenda de uma fotografia em que pai e filho estão lado a lado.

Marco Horário está, por estes dias, à espera do nascimento do segundo filho, uma menina, fruto da relação com Sara Biscaia.

