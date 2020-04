Em casa de America Ferrera, este sábado, 18 de abril, foi dia de festa. A atriz completou 36 anos, uma data que foi celebrada de uma maneira diferente por causa da pandemia da Covid-19.

Sendo o afastamento social uma medida adotada para combater o novo coronavírus, America acabou por festejar a data em sua casa apenas com a presença do marido, Ryan Piers Williams, e do filho, Sebastian, que faz dois anos no próximo mês.

No entanto, ainda que afastada fisicamente dos que lhe são mais próximos, a atriz foi surpreendida pelo companheiro que organizou uma festa virtual a partir do Zoom.

Atualmente grávida do segundo filho, Ferrera fez questão de partilhar este momento nas redes sociais. "O meu marido sorrateiro e querido ontem surpreendeu-me com uma festa de aniversário no Zoom", começou por escrever, referindo de seguida que ficou muito feliz com o presente.

"Ryan, transformaste o meu aniversário de quarentena num dos mais felizes e memoráveis! Encheste-me de amor e bolo, e terminou com uma festa de dança virtual", acrescentou, mostrando-se muito grata por todo carinho recebido.

Leia Também: José Carlos Pereira assinala data especial junto da namorada