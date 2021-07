Amber Heard, de 35 anos, foi mãe pela primeira vez em abril deste ano. A atriz e modelo manteve o processo de gestação em segredo e apenas esta quinta-feira, dia 1 de julho, revelou o nascimento da menina.

A ex-mulher de Johnny Depp partilhou no Instagram uma fotografia onde surge com a bebé ao colo e na legenda da mesma revelou ter decidido ser mãe solteira.

"Estou muito feliz por partilhar a notícia com você. Há quatro anos atrás, decidi que queria ter um filho. Eu queria fazer isso nas minhas próprias condições. Agora compreendo o quão radical é para nós, como mulheres, pensar dessa forma sobre uma das partes mais fundamentais do nosso destino", pode ler-se na legenda da publicação, onde parece assumir que optou por ser mãe com recurso à produção independente.

"Espero que cheguemos a um ponto em que seja normalizado não querer um anel para ter um berço. Uma parte de mim diz-me que a minha vida privada não diz respeito a ninguém, mas também entendo que a natureza do meu trabalho me obriga a assumir o controle disso", continua, justificando o facto de ter mantido em segredo o nascimento da bebé.

"A minha filha nasceu a 8 de abril de 2021. O nome dela é Oonagh Paige Heard. Ela é o começo do resto da minha vida", termina.

Leia Também: Carolina Deslandes radiante com nova decoração do quarto. "Está de hotel"