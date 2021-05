Ariana Grande deu o nó recentemente com o namorado Dalton Gomez em Montecito, Califórnia, e segundo a imprensa internacional, a estrela de 27 anos fez de tudo para manter a cerimónia em segredo, longe dos olhares indiscretos dos paparazzi.

Para além de ter recorrido a 'barulho' de pássaros, a cantora também terá usado árvores altas de forma a camuflar o evento.

Uma fonte revelou ao jornal britânico The Sun que a rua estava toda comprometida com o momento e que foram trazidas árvores e cercas altas para impedir que se visse qualquer coisa do exterior.

"Houve entregas de encomendas durante o dia todo e um altifalante com canto de pássaros de forma a que ninguém ouvisse o que se estava a passar. Era um pouco óbvio que estava a acontecer mais do que uma simples festa, porque era tudo acima da média", notou.

Recorde-se que Dalton e Ariana casaram após 18 meses juntos. No ano passado, e após poucas semanas de relacionamento, os dois decidiram passar juntos o confinamento e, desde então, o seu amor floresceu.

