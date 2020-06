Foi no Dia de Portugal, esta quarta-feira, 10 de junho, que os apresentadores José Figueiras e Ana Marques desvendaram a surpresa que estavam a preparar para os telespectadores.

O programa 'Alô Portugal', das manhãs da SIC, estreou hoje novos cenários, como foi destacado na página de Instagram da SIC Internacional.

"No Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, apresentámo-nos com uma 'nova cara'. Gosta da decoração do 'Alô Portugal'?", lê-se na legenda de um vídeo dos apresentadores, onde destacam os novos cenários do programa.

