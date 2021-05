Rita Pereira foi alvo de críticas por parte de telespectadores do programa 'All Together Now' devido à forma como deu a sua opinião quanto à prestação da concorrente Maria Novaes.

Depois de ter feito um esclarecimento sobre o assunto e, inclusive, um pedido de desculpas dirigido à concorrente, eis que a atriz partilhou a resposta que recebeu da mesma no Instagram.

"Infelizmente naquele dia estava mais sensível e quando estava em palco estava preparada para ouvir o pior, e honestamente quando fizeste o comentário eu nem tinha ouvido, estava completamente off, mas quando me apercebi que tinha toda a gente a olhar para mim e a dizer 'calma' senti-me um bebé quando está prestes a chorar e lhe dizem 'não chores'", confessa.

"Mas não levei nada a mal, claro que fiquei triste na altura porque ainda sou nova e estou a aprender como é ouvir algumas coisas que nos dizem e saber relativizar e crescer. Estou feliz e cresci muito com esta experiência, não me esqueço do que me disseste no meu primeiro programa, obrigada", completa.

Resposta recebida por Rita Pereira© Instagram - Rita Pereira

