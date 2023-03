Alice Santos, concorrente de 'O Triângulo', esteve à conversa com os concorrentes do reality show da TVI a quem explicou o seu modo de vida, que muitas vezes gerou controvérsia nas redes sociais.

"Não sigo as regras da sociedade. Nós somos controlados através do medo", começa por argumentar.

"As pessoas têm medo de arriscar, de investir, de saírem do trabalho a tempo inteiro para criar a sua cena. Quanto mais coragem tens de enfrentar isso, mais livre tu és", defende.

Entretanto, Alice dá exemplos em concreto, como é o caso da indústria farmacêutica e alimentar. "Nem tudo é feito com boa intenção. Já a indústria alimentar não é feita com boa intenção. Querem fazer comida que é viciante para tu continuares a comer e fazerem mais dinheiro com aquilo", nota.

Por outro lado, a criadora digital garante que "raramente toma medicação", uma vez que na sua perspetiva tudo é um "negócio".

Veja o momento.

Leia Também: 'Triângulo'. Concorrentes novamente castigados por causa de Alice Santos