Depois da acesa troca de comentários com Helena Isabel na gala do 'Big Brother - Duplo Impacto', na noite de domingo, Alexandra Ferreira esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Na manhã desta segunda-feira, no 'Dois às 10', a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' explicou que não pretende voltar a entrar na casa mais vigiada do país por causa do filho.

"Neste momento não consigo porque o meu filho é a minha prioridade", disse, referindo-se ao menino, Brian, que vai completar quatro anos em agosto.

"Esta noite foi a primeira noite que passei sem ele, por isso foi muito doloroso para ambos", destacou de seguida, explicando que se não fosse mãe de Brian estaria no 'Big Brother - Duplo Impacto'.

Durante a conversa, Alexandra comentou a troca de palavras com Helena Isabel, na noite anterior, e afirmou que se Helena - que saiu do programa este domingo - estivesse estado no 'Dois às 10', não teria marcado presença no programa.

Depois de Cláudio Ramos dizer que acredita que Helena saiu por causa do confronto que teve com Alexandra, esta respondeu: "Cláudio, desculpa mas não foi só isso. Acho que a postura dela neste jogo já não estava a ser coerente com ela. Entrou e pensou que por estar com o Gonçalo Quinaz já tinha o jogo feito e que podia dormir, vestir o pijama e estar com a Joaninha a fazer pandã. Com os pijamas o dia todo, sem maquilhagem... Estamos num programa de televisão, isso é importante".

Mas não ficou por aqui e mandou ainda um "beijinho" a Helena. "Espero que ela recupere rápido deste buraco", acrescentou.

E foi nesta altura que Cláudio e Maria explicaram que Helena Isabel estava em casa, mas era para estar no programa da manhã da TVI. "Se ela estivesse eu não estaria, de todo", reagiu logo Alexandra.

"O ar é tóxico, não consigo estar próxima de pessoas que sinto que não são de todo boas", afirmou.

Leia Também: 'BB': Helena Isabel expulsa, uma desistência e duas entradas 'explosivas'