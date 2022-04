Alessandra Ambrosio e Kim Kardashian posaram juntas em lingerie para a mais recente campanha da marca SKIMS.

Porém, as duas celebridades não aparecem sozinhas nesta produção. Ao lado da modelo e da socialite estão outros rostos conhecidos, tais como Tyra Banks, Candice Swanepoel e Heidi Klum.

"Tive um momento incrível com as minhas meninas", declara Alessandra ao partilhar as imagens com os seus seguidores do Instagram.

