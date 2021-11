Mafalda Sampaio 'derreteu' os seus seguidores do Instagram ao partilhar imagens no mínimo ternurentas que retratam como correu a sua semana. A influenciadora digital revelou que lá por casa ficaram adoentados devido ao tempo mais frio, mas que agora estão melhor.

Nas fotografias em questão percebe-se a enorme cumplicidade que já foi criada entre Madalena, de três anos, a filha mais velha de Mafalda, e o pequeno Francisco, que nasceu no passado 1 de novembro.

Recorde-se que as crianças são frutos do relacionamento de Mafalda Sampaio com Guilherme Machado.

Veja os retratos na galeria.

