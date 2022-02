"O dia de hoje é especial e único na minha vida: para além de celebrar 80 anos de vida, fui agraciado pelo Sr. Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique".

Foi com estas palavras que José Cid deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram, onde destaca o dia especial que está a ser esta sexta-feira, 4 de fevereiro.

"É com grande alegria que partilho a notícia com todos vocês, meus amigos e fãs de uma vida", acrescentou de seguida, mostrando-se radiante com o reconhecimento num dia único.

"Imbuído neste espírito de celebração, decidi que irei retribuir a vossa amizade e carinho com a realização de um concerto único e especial para celebrar esta distinção, os meus 80 anos de vida e, acima de tudo, a música portuguesa", anunciou ainda.

"Em breve darei mais notícias. Obrigado Portugal", rematou.

Leia Também: Marcelo condecora José Cid com grau de comendador