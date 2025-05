Alec e Hilaria Baldwin marcaram presença na Gala da Primavera de 2025 do American Ballet Theatre, em Nova Iorque, nas comemorações do 85.º aniversário do instituto.

Para a ocasião, o ator escolheu um fato escuro com uma camisa branca e gravata com padrão em tons de cinzento e preto.

Por sua vez, a mulher do artista optou por um conjunto, composto por top às riscas, preto e branco, e uma saia branca. O look ficou completo com uns sapatos de salto alto pretos, e escolheu levar o cabelo solto.