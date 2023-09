Alberto do Mónaco deu recentemente uma entrevista ao Corriere della Sera onde falou de vários temas, como os rumores da suposta separação da mulher, Charlene (que pode ler aqui), ou a educação do seu filho Jacques como herdeiro do principado.

O jovem príncipe tem oito anos e Alberto revelou que começará a preparar o filho para o seu futuro papel como príncipe soberano dentro de aproximadamente dois anos, para que, a pouco e pouco, comece a tomar conhecimento dos deveres institucionais que terá um dia.

Também a irmã gémea de Jacques, Gabriella, "terá muitas responsabilidades e um papel no Mónaco do amanhã", afirmou o príncipe, que pretende que a filha seja um grande apoio para o irmão, assim como as suas irmãs, as princesas Carolina e Stephanie, são para si, tendo uma agenda preenchida.

Durante a entrevista, o príncipe Alberto também falou sobre a formação de Jacques, mais concretamente a carreira militar. "Não o forçarei, mas vou recomendar-lhe que a faça [a formação militar]", referiu o príncipe.

Alberto e Charlene do Mónaco com os filhos, Jacques e Gabriella© Getty Images

