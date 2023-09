Este verão têm corrido novos rumores de que o príncipe Alberto e a princesa Charlene do Mónaco estariam na iminência de se separarem, sendo que a princesa estaria até a viver na Suíça.

Em entrevista ao Corriere della Sera, o soberano falou abertamente sobre estes rumores, mostrando-se triste pelas constantes notícias que dão conta de que o casamento entre ambos terá praticamente terminado.

"A Charlene está sempre ao meu lado. Não entendo todos os rumores, que me magoam, sobre ela, de que vive noutro lugar, na Suíça, com encontros prévios para nos vermos. Mentira", afirmou.

No entanto, o príncipe reconhece que Charlene esteve afastada do Principado durante um largo período entre 2021 e 2022 devido à grave infeção de ouvidos, nariz e garganta que sofreu na primavera de 2021, quando se encontrava na África do Sul, e que a impediu de voltar à Europa durante vários meses, tendo estado a fazer tratamentos e sido operada três vezes.

"A Charlene teve algumas dificuldades há já muitos meses, mas agora, graças a Deus, superou-as e está sempre ao meu lado. Apoia-me na governação do Principado, mas não estamos juntos as 24h do dia, somos um casal trabalhador e o trabalho, às vezes a solo, permite-nos encontrar-nos ao final de um dia cheio de compromissos", acrescentou ainda.

Este fim de semana, os príncipes foram vistos juntos em Marselha a assistirem ao jogo entre a África do Sul e a Escócia do mundial de rugby - afastando os rumores da separação -, tal como pode ver na galeria.

