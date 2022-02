Volodymyr Zelensky filmou-se em Kiev, acompanhado do primeiro-ministro, do assessor da Presidência, do chefe do gabinete do Presidente e do líder da fação parlamentar.

Esta sexta-feira, perante o ataque russo à Ucrânia, o Presidente ucraniano partilhou um vídeo onde aparece nas ruas em Kiev com a sua equipa para defender o país. Volodymyr Zelensky surge na companhia do primeiro-ministro, Denys Shmyhal, do assessor da Presidência, Mijaíl Podoliak, do chefe do gabinete do Presidente, Andriy Yermak, e do líder da fação parlamentar, David Arahamiya. "Estamos aqui. Estamos a defender a Ucrânia", disse o chefe de Estado. Imagens que se tornaram virais e que foram destacadas por Albano Jerónimo na sua página de Instagram. "Glória para a Ucrânia", escreveu o ator na legenda do vídeo. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ALBANO JERÓNIMO (@albanojeronimooficial) Leia Também: Ucrânia: Zelensky garante que continua firme em vídeo gravado em Kiev