Alba Baptista e Chris Evans são sempre muito discretos, pelo que há poucas imagens de ambos juntos.

No entanto, o casal posou para os fotógrafos na 'after party' da Vanity Fair, na noite dos Óscares, e esta terça-feira, dia 12 de março, a atriz publicou no Instagram um conjunto de fotografias desse dia, uma das quais ao lado do companheiro.

De recordar que Alba Baptista, de 26 anos, e Chris Evans, de 42, subiram ao altar em setembro do ano passado.

Veja abaixo as fotografias dos dois atores.

Leia Também: Óscares. Alba Baptista deslumbra ao lado de Chris Evans na 'after party'