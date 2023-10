Duas semanas após Chris Evans ter confirmado publicamente o casamento com a portuguesa Alba Baptista, a atriz surpreendeu com fotografias onde aparece junto do patudo do ator.

Na recente publicação que fez no Instagram, este domingo, dia 29 de outubro, Alba Baptista mostrou um conjunto de fotografias, entre elas, imagens com o patudo Dodger.

As fotos rapidamente chegaram à imprensa internacional, levando a atriz portuguesa a ficar em destaque em meios de comunicação como a revista People.

