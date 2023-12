Alba Baptista e Chris Evans apareceram pela primeira vez juntos numa festa como recém-casados. Na quinta-feira, o casal foi visto a chegar à festa de Natal de Scarlett Johansson e Colin Jost em Nova Iorque.

O ator vestia calças bordô, casaco amarelo mostarda e camisola escura, enquanto a atriz optou por um vestido vermelho de comprimento midi, que combinou com um casaco preto comprido e um grande cachecol de cor creme ao pescoço, para se proteger do frio que se faz sentir na cidade nesta altura do ano, tal como pode ver aqui.

De recordar que o casal subiu ao altar no passado mês de setembro.