Neste momento as clínicas de saúde oral continuam disponíveis para situações de emergência e Bárbara Guimarães precisou dos serviços do Instituto de Implantologia, de Lisboa, como destacou esta terça-feira, 28 de abril, na sua página de Instagram.

A apresentadora da SIC decidiu recorrer à rede social para agradecer publicamente o trabalho dos profissionais, por a terem "recebido tão bem" e em "segurança".

"Mesmo em tempos de confinamento é bom saber que podemos continuar a contar com os melhores profissionais em saúde oral para nos ajudarem com qualquer emergência. Agradeço à incrível equipa do Instituto de Implantologia por me ter recebido tão bem e por tão bem cuidarem de nós em segurança! Obrigada", escreveu.

