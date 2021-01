O agente de Carlos Ray "Chuck" Norris, mais conhecido apenas como Chuck Norris, disse que a estrela de 'Walker, Texas Ranger' não esteve presente na invasão ao Capitólio dos EUA, na semana passada.

A fotografia de um homem parecido com Norris, -aparentemente um dos que atacou o Capitólio - começou a circular na Internet. "Este não é Chuck Norris", garantiu o agente do ator, Erik Kritzer, à Associated Press, esta terça-feira.

"O Chuck mantém-se no Texas, onde estava com a sua família", acrescentou, reconhecendo ainda assim que, de facto, o homem da fotografia é parecido com o artista. "[Mas] o Chuck é muito mais bonito", disse.

Veja abaixo a imagem que deu asas aos falsos rumores:

