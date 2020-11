Já na madrugada desta quinta-feira, Ágata recorreu à sua página de Instagram para agradecer todo o carinho recebido no dia do aniversário. A cantora completou 61 anos esta quarta-feira, dia 11 de novembro.

"Queridos amigos, quero agradecer a todos vocês que perderam um pouco do vosso tempo para me parabenizar. As vossas palavras alegraram o meu coração, e todas estas mensagens fizeram do meu aniversário um dia ainda mais especial e feliz", começou por escrever a artista.

"Assim passou-se mais um ano, muitas coisas boas. O importante é que continuamos todos aqui, com saúde, paz e amizade. Agradeço a todos de coração pelo carinho demonstrado e desejo o melhor a todos também! Um beijinho da vossa amiga Ágata", rematou.

