Afonso e Jéssica, um dos casalinhos que se formaram na oitava edição do reality show 'Secret Story', estiveram esta terça-feira, dia 24, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10'.

"É engraçado, porque ninguém dava nada por vocês. É verdade!", notou Cristina, palavras com as quais Cláudio concordou.

Questionados em como lidaram um com o outro quando saíram do programa, Afonso notou: "A ligação só ficou mais forte, continuamos com as mesmas brincadeiras que tínhamos lá dentro, fazemos tudo igual. Quer dizer, adicionamos umas coisas...".

"Basicamente já moramos juntos, porque andamos sempre juntos. Desde que saí da casa que não nos largamos", acrescentou Jéssica.

O objetivo, segundo o casal, é morarem juntos, algo que provavelmente acontecerá em Lisboa.

"Daqui a um ano já cá está um Afonso júnior", disse ainda Afonso, deixando os apresentadores surpreendidos.