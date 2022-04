No próximo sábado, 9 de abril, acontece aquele que será um dos casamentos do ano entre as celebridades internacionais. Brooklyn Beckham, o filho mais velho de Victoria e David Beckham, vai subir ao altar com Nicola Peltz.

Ao contrário do que se especulava na imprensa, a cerimónia não vai acontecer em Inglaterra, o país natal de Brooklyn, mas sim nos Estados Unidos.

Chegou inclusive a pensar-se que, a acontecer no Reino Unido, esta poderia ser a ocasião a marcar o regresso de Meghan Markle e Harry a terras britânicas, uma vez que, dada a proximidade com o casal Beckham, espera-se que sejam convidados.

A imprensa internacional adiantou que Brooklyn Beckham e Nicola Peltz vão tornar-se marido e mulher numa cerimónia em Palm Beach, na Florida.

Vale notar que os noivos estão a preparar a boda desde 2020, quando Brooklyn pediu a mão da namorada.

