Camille Vasquez, advogada de Johnny Depp, foi promovida a sócia do escritório em que trabalha menos de uma semana depois do desfecho vitorioso que conseguiu para o ator de Hollywood.

A performance da advogada, de 37 anos, que deitou abaixo a defesa de Amber Heard, levou a que a sua carreira desse um salto.

"Estamos felizes em dar as boas-vindas a Camille na sociedade", disse William Baldiga, CEO da Brown Rudnick, num comunicado de imprensa, noticia o Page Six.

"Historicamente, costumamos guardar este tipo de anúncios no final do ano fiscal, mas a performance da Camille no julgamento do Johnny Depp provou ao mundo que ela está pronta para dar o próximo passo", lê-se.

"Estamos incrivelmente orgulhosos dela e mal podemos esperar pelas conquistas dela como sósia", completa-se.

