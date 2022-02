Adriana Lima está grávida pela terceira vez. O anúncio foi feito pela modelo da Victoria's Secret, de 40 anos, através de um vídeo de estreia na sua conta de TikTok.

Este será o primeiro filho em comum de Adriana e de Andre Lemmers. Não se sabe ao certo quando começaram a namorar, mas os dois foram vistos pela primeira vez juntos no Festival de Venice, em setembro de 2021.

A estrela já tem duas filhas: Valentina, de 12 anos e Sienna, de nove, frutos do anterior casamento com o antigo jogador de basquetebol sérvio, Marko Jarić. O divórcio aconteceu em 2016, quase dois anos depois do anúncio da separação.

