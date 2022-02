Adriana Abascal está separada de Emmanuel Schreder depois de uma década juntos, noticia a imprensa espanhola.

Emmanuel Schreder abandonou há algumas semanas a casa onde o casal vivia, em Paris, juntamente com os três filhos e a mãe da antiga modelo mexicana. O agora ex-casal completaria em junho nove anos de casados.

Adriana Abascal, de 51 anos, destacou-se no mundo da moda com o título de Señorita México, em 1988, e a participação no concurso Miss Universo, em 1989.

