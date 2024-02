Esta sexta-feira, 2 de fevereiro, Dália Madruga está de parabéns. A empresária completa mais uma volta ao sol, conforme destacou através de uma partilha nas redes sociais.

A artista foi ao seu baú de memórias e recuperou uma fotografia de infância.

"O meu dia! Que seja sempre assim cheio de sol!", notou na legenda da publicação.

A viver no Alentejo, mais precisamente em Elvas, Dália é mãe de Joaquim, de três anos, Clara, de oito, e de Alice, de seis, frutos do casamento com o filho de Joaquim Bastinhas. A personalidade tem ainda um filho mais velho, João, de 16 anos, que nasceu de um relacionamento anterior.

