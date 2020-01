Wesley Safadão resolveu inovar no visual e adotar um novo corte de cabelo. E para a estreia do novo look nada melhor do que a sexta-feira, dia escolhido para o artista partilhar o resultado final nas suas redes sociais.

Wesley Safadão disse 'adeus' ao cabelo e adotar um corte rente à cabeça.

"Um certo dia resolvi mudar...", pode ler-se na legenda do registo revelador.

Ora veja:

