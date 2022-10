Reynaldo Gianecchini mudou novamente de visual. Depois de uma temporada em que assumiu publicamente o cabelo grisalho, fruto dos seus 49 anos, o ator brasileiro resolveu voltar aos cabelos pretos.

A mudança é visível nas mais recentes fotografias de Gianecchini, captadas pelos paparazzi durante um passeio do ator pelas ruas do Leblon - Rio de Janeiro.

O galã das novelas da Globo, recorde-se, submeteu-se recentemente a um rejuvenescimento facial, com aplicação de botox, com o objetivo de atenuar a passagem do tempo e as primeiras rugas de expressão.

