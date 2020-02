Decorreu, neste último fim de semana, mais uma edição dos Óscares que, como é habitual, tem várias ‘after parties’ garantidas logo a seguir à gala. Destacamos a festa conduzida por Beyoncé e Jay-Z, que contou com uma presença que assegurou o foco dos holofotes.

A ‘rainha da noite’ foi Adele. A cantora surgiu de vestido brilhante que não só destacou a presença da artista como, sobretudo, evidenciou os resultados da dieta que esta seguiu nos últimos meses.

Desta feita, o vestido de tom leopardo e coberto por brilhantes realçou a nova forma física de Adele e deixou a imprensa internacional novamente espantada com o resultado final de vários meses de sacrifícios e trabalho, levando tabloides como o Daily Mail e o Metro a assegurar que a cantora ‘roubou’ o palco aos anfitriões e restantes convidados.

Um momento que foi partilhado também nas redes sociais pela apresentadora Kinga Rusin. Na legenda de uma fotografia que partilhou no Instagram, onde surge ao lado de Adele, além de falar dos detalhes da festa, Kinga explicou que esteve à conversa com a cantora e que ao início nem a estava a reconhecer, por estão com uma nova silhueta.

Leia Também: Impressionante! Fã revela quantos quilos perdeu Adele