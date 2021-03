Adele não vai pagar uma pensão de alimentos ao ex-marido, Simon Konecki, depois de terem chegado finalmente a acordo em relação ao divórcio. Ambos vão dividir a custódia do filho, Angelo, de oito anos.

De acordo com o TMZ, a cantora e o 'ex' vão ficar com a custódia partilhada do menino, e ambos estão livres de pagar uma pensão de alimentos.

A maior parte do acordo de divórcio é confidencial, por isso não está claro se Adele fez outro tipo de pagamento ao ex-marido.

