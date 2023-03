Adelaide Ferreira esteve esta quinta-feira, dia 23 de março, à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC. Por lá, a cantora mostrou-se "magoada" com o "povo português" e, mais tarde, individualizou uma outra figura pública.

"Sempre gostei muito do povo. Eu sou muito para o povo. É uma coisa esquisita… Ai agora vão gozar comigo por causa do que se disse na Renascença. Aquela senhora que gosta de gozar com o que as pessoas dizem, que não percebe que as pessoas sentem as coisas, o que é genuíno e verdadeiro...", fez notar a cantora, numa clara referência a Joana Marques.

A verdade é que Adelaide Ferreira foi em novembro do ano passado a protagonista de uma das emissões da rubrica 'Extremamente Desagradável', conduzida pela humorista. Em análise estiveram as declarações da artista numa entrevista a Manuel Luís Goucha.

