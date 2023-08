Flávio Furtado está a desfrutar de umas férias de sonho no Dubai, Emirados Árabes Unidos. O apresentador da TVI tem partilhado com os seguidores registos desta viagem, tendo referido numa publicação do Instagram: "Aqui está um dos motivos por que trabalho tanto: Aproveitar a vida, colecionar momentos e ser feliz".

Estas palavras, contudo, não foram bem vistas por uma seguidora, que comentou: "Essa frase é completamente desnecessária! Há quem trabalhe muito mais e não tem esse privilégio, menos ostentação numa altura em que a maioria das pessoas estão a passar tantas necessidades, ficava-lhe bem. Agora vêm as fantásticas dizerem que é inveja, mas, acredite que não. Continuação de boas férias".

Posto isto, Flávio comentou: "Com todo o respeito pela sua opinião, e não tendo que dar justificações a ninguém sobre o que partilho da minha vida pessoal nas minhas redes sociais, aqui vai… quando me vê ao início da madrugada na televisão, acabo de sair do meu ofício principal que muitas vezes começa as 8 da manhã (depois de me ter deitado quase às 4h porque saio às 2h).

Em relação ao resto… Em dezembro ofereci 8 fins de semana para duas pessoas; em fevereiro ofereci uma viagem para dois com tudo incluído. Da próxima participe, pode ser que tenha sorte de ganhar umas férias oferecidas por mim. Ah, e se todos fizessem como eu, haveria menos gente 'que trabalha mais' que eu a 'passar tantas necessidades'. Não concorda?".

