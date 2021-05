Sofia Ribeiro voltou a recorrer às suas redes sociais esta sexta-feira, dia 7, para dedicar a Maria João Abreu uma nova mensagem com palavras de força, coragem e carinho.

"Acordei a pensar em ti. Estás nas minhas orações. Querida João, põe-te boa. Estamos todos a torcer por ti. Força", declara a atriz, que tal como grande parte dos artistas portugueses tem vivido com o coração nas mãos dada a preocupação com o estado de saúde de Maria João Abreu.

A nova mensagem de Sofia Ribeiro© Reprodução Instagram/ Sofia Ribeiro

A atriz, atualmente com 57 anos, foi internada na passada sexta-feira devido a, sabe-se agora, dois aneurismas. O rosto do teatro e das novelas permanece em estado grave, de acordo com as últimas informações.

