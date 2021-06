Após o cancelamento do Victoria's Secret Fashion Show, a Victoria's Secret decidiu, no âmbito de uma política de renovação da marca, acabar oficialmente com os seus famosos 'anjos' de acordo com o New York Times.

A marca de lingerie anunciou uma lista de estrelas que vão a partir de agora representar a Victoria's Secret.

A substituir os famosos 'anjos', que davam a cara pela marca, haverá duas iniciativas, batizadas de The VS Collective e The Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancer.

A primeira é descrita como "um grupo cada vez maior de mulheres talentosas que partilham uma paixão comum para impulsionar mudanças positivas", de acordo com o comunicado de imprensa da empresa.

"Através de relações sociais, culturais e comerciais, o The VS Collective trabalhará para criar coleções de produtos revolucionários, conteúdo atraente e inspirador e angariar apoio para causas vitais para as mulheres", refere a nota divulgada pela marca.

Os membros inaugurais da VS Collective são modelos, ativistas, atletas e artistas de todo o mundo, incluindo Rapinoe, jogadora de futebol, e a atriz Priyanka Chopra.

A mudança nos padrões de marketing da Victoria's Secret surge depois de esta ter enfrentado diversas críticas relacionadas com a alegada falta de diversidade na seleção das modelos, os 'anjos' que representavam as suas coleções.

O CEO Martin Waters garante que esta é uma "mudança dramática", pois a marca está a voltar ao seu foco principal e a oferecer o que as mulheres querem e precisam.

