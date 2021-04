Completa-se esta quinta-feira, dia 29, uma década desde que milhões de pessoas em todo o mundo estiveram de olhos postos no casamento de Kate Middleton e do príncipe William. O casal trocou alianças numa encantadora cerimónia na Abadia de Westminster, em Londres, e a igreja não ficou indiferente ao aniversário de casamento. Contudo, houve um pequeno lapso no que toca a datas.

A Abadia assinalou a data na véspera, dia 28, afirmando numa publicação no Twitter que o casamento completou ontem (e não hoje) 10 anos.

"O casamento de Suas Altezas Reias duque e a duquesa de Cambridge, na Abadia, há dez anos, foi uma ocasião alegre, celebrada no Reino Unido, na Commonwealth e em todo o mundo", lê-se.

Apesar da imprensa internacional, nomeadamente a revista Hello, ter dado conta do laspo, a publicação permanece sem ser alterada.

Também ontem, na véspera da celebração, os duques de Cambridge assinalaram os 10 anos de matrimónio com a divulgação de dois retratos oficiais da autoria do fotógrafo Chris Floyd.

