Esta sexta-feira, dia 3, Andreia Rodrigues usou a sua conta de Instagram para fazer um desabafo relativamente à atual situação que estamos a viver devido à pandemia do novo coronavírus.

A apresentadora da SIC partilhou um retrato em família, no qual aparece com a filha Alice e o marido, Daniel Oliveira.

"Éramos felizes e sabíamos! Continuamos a ser felizes com o que temos, há dias melhores, dias mais desafiantes, frustrantes, há também dias tristes, mas fazemos o melhor com a realidade que temos!", começou por dizer na legenda.

Entretanto, mais dura com as palavras, evidenciou a importância da solidariedade para com o próximo: "A verdade é que tudo o que estamos a viver é uma m****, ninguém quer isto, então deixemo-nos de tretas, vamos continuar a fazer o que nos compete enquanto sociedade, enquanto humanos, cuidar uns dos outros, zelar pelo bem comum!".

"Tenho saudades do futuro, do dia em que vou voltar a correr ao ar livre, estar com amigos, ver a minha filha brincar com outros meninos, saudades de passear a minha cadela junto ao rio, mas até lá, para que o futuro não seja mais longínquo - e por mais duro que seja - vamos fazer a nossa parte! Juntos, à distância, venceremos!", completou.

