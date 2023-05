O príncipe Harry prepara-se para mais uma batalha em tribunal. Conforme destaca o Independent, o duque de Sussex sentar-se-á no banco das testemunhas num processo contra o grupo editorial Mirror Group Newspapers (MGN), acusado de ter acesso a informações privadas através de meios ilegais - obtidas depois de, alegadamente, o telemóvel do duque ser 'hackeado'.

Há outras celebridades envolvidas no processo como a cantora Cheryl, o representante de George Michael, o ex-jogador de futebol e apresentador de televisão Ian Wright e o ator Ricky Tomlinson.

Existem, ainda, mais nomes envolvidos nas acusações, contudo, foi selecionado um grupo "representativo" para ir à audiência, onde se inclui Harry.

Note-se que a MGN - responsável por jornais como o The Mirror, Sunday Mirror e o Sunday People - já conseguiu o arquivamento de uma série de acusações, também referentes à obtenção ilegal de informações sobre personalidades.

O julgamento acontece depois do filho mais novo do rei Carlos III ter feito uma aparição surpresa no Royal Courts of Justice em março. Harry prestou depoimento num outro processo contra a Associated Newspapers Limited - responsável por tabloides como Daily Mail e Mail on Sunday.

