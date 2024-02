Começa no próximo domingo, 19 de fevereiro, 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha – Especial Outra Vez Eleições'. Nas respetivas redes sociais, a SIC revelou aquela que será a primeira convidada de Ricardo Araújo Pereira, anfitrião do formato de humor.

"Manuela Ferreira Leite é a primeira convidada de Ricardo Araújo Pereira, neste domingo", informa-se na publicação em questão.

Note-se que o programa começa por volta das 21h55, logo após o 'Jornal da Noite'.

Ora veja:

