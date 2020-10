As milhares de pessoas que estiveram na Nazaré para ver as ondas gigantes gerou uma grande revolta, isto por causa de não terem cumprido as medidas de segurança perante a pandemia da Covid-19.

As imagens deste momento foi tema de conversa nas redes sociais, onde muitos internautas se mostraram indignados com tal situação, e as figuras públicas não foram exceção.

Além de Jessica Athayde, Manuel Marques, Jorge Gabriel e Cláudio Ramos, também Lourenço Ortigão fez questão de dar destaque à sua revolta perante as polémicas imagens.

"Atualizações das últimas 24 horas em Portugal: 4224 novos infectados, 33 mortos", começou por dizer esta quinta-feira, 29 de outubro, nas stories da sua página de Instagram. "Bora ver as ondas da Nazaré? Por mais alta que seja a onda, há sempre corajosos a querer remar contra a maré", rematou.

