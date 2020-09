Sandrina pratas, uma das finalistas do programa 'Big Brother' usou esta sexta-feira as suas redes sociais para se mostrar bastante desagradada com o facto de aqueles com quem tem compromissos profissionais não estarem a ser compreensivos para com o facto de estar em recuperação após a cirurgia a que se submeteu.

"Por favor, ninguém tem compreensão. Eu fui operada há nove dias, estou em recuperação. Vou fazendo as divulgações aos poucos, tenho de descansar muito. Prometo que vou divulgando", escreveu a jovem alentejana, na esperança de que a sua condição de saúde seja agora tida em conta.

Recorde-se que Sandrina ainda não revelou qual o motivo da sua cirurgia, porém especula-se que se terá tratado de uma redução mamária.

