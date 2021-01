Madalena Abecasis está de novo dedicada aos preparativos para a chegada do 4.º filho. Ainda a recuperar da Covid-19, a digital influencer pôs mãos à obra e esta quarta-feira esteve a pintar as paredes do quarto do bebé.

Um momento que partilhou com os seguidores, apelando para que as pessoas deixem de registar nas redes sociais os passeios higiénicos na rua e passem, em vez disso, a partilhar ideias do que fazer em casa, em segurança.

Madalena Abecasis foi uma das caras conhecidas que se viu atingida pelo temido vírus. Atualmente, também as digital influencers Mafalda Sampaio e 'A Pipoca Mais Doce' se encontram isoladas depois de terem testado positivo.

No panorama televisivo, Diana Chaves, Pedro Crispim e Flávio Furtado são alguns dos famosos que lutam contra a covid-19.

