Catarina Furtado foi a mais recente visada de Maria Vieira em mais uma publicação que a atriz fez na sua página de Facebook. Tratava-se de um texto no qual a artista fazia as mais duras críticas à apresentadora da RTP1, chegando mesmo a proferir insultos ao chamá-la de "lambisgoia" e "sem talento".

Mostrando-se indiferente ao burburinho gerado à volta destas palavras, Catarina fez hoje, dia 30, uma publicação no Instagram aplaudida por vários dos seus seguidores.

"O silêncio é precioso quando se quer dizer tanta coisa. É de Dante a frase: 'No inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise'. Boa noite. A caminho do Porto para mais dois espectáculos Festival da Canção Filosófica no Teatro Rivoli", escreveu.

Desde logo, os admiradores fizeram comentários de apoio. "Muito bem querida Catarina! Silêncio e desprezo - não vale perder tempo com quem não o merece", disse uma. "Uma total inspiração, trabalho e forma de estar na vida!", acrescentou outra.

Leia Também: Maria Vieira insulta Catarina Furtado: "Lambisgoia", "sem talento"