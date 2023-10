Depois de terem anunciado o nascimento do filho António Maria, Cláudia Sousa e Bernardo Girão, que participaram no 'Love On Top', partilharam a primeira fotografia do bebé.

Esta quinta-feira, os papás surpreenderam os seguidores com uma imagem captada pouco tempo depois do parto.

"Ainda sem palavras para tudo o que estamos a viver, em breve damos mais notícias. Correu tudo bem, obrigado por todas as mensagens, carinho e amor! António Maria", pode ler-se na legenda da fotografia.

