No dia em que completa 32 anos, Marco Costa anunciou ao mundo que se prepara para ser pai pela primeira vez, fruto da relação com Carolina Pinto.

Após a novidade, o famoso pasteleiro recebeu uma carinhosa mensagem pública da mãe, que se mostrou radiante pelo filho.

"Parabéns, meu filho. Que ano bravo foi este?? Pois é, foi um ano puxado mas a família mantém-se aqui ao teu lado, firme, porque amar é isso, permanecer no bom e nas adversidades. Este ano recebeste a tua maior prenda e deste-me a minha maior prenda. Fui promovida a avó, algo que tanto, como tu, sonhava. Obrigada, filho, por todas as alegrias, todos os desafios, as dores de cabeça, os mimos. Amo-te, meu filho", escreveu.

Após tais palavras, Marco Costa reagiu: "Amo-te, minha mãe".

