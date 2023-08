Mel Jordão e Diogo Piçarra sobem ao altar já no início de setembro e a poucos dias desse grande momento, a maquilhadora usou as redes sociais para mostrar um visual que considera bonito e apropriado para levar a um casamento.

Na sua conta no Instagram, Mel publicou um pequeno vídeo no qual mostra um vestido ao estilo barbiecore, totalmente em cor-de-rosa, de corte assimétrico, apenas uma manga comprida e franzido na zona do peito.

"Do álbum - outfit de inspiração para levares a casamentos", escreveu Mel Jordão na legenda do vídeo, uma publicação na qual recebeu muitos elogios.

Leia Também: Está quase... Diogo Piçarra e Mel Jordão casam-se daqui a duas semanas