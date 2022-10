Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', viajou no início desta semana para o brasil. A digital influencer quis prolongar o bronzeado e fugir à chuva que por estes dias chegou em força a Portugal.

"Constou-me que isso por aí ia ficar agreste, que iam cair uns pingos de água e fazer um ventinho mais forte, maneiras que achei melhor arrumar a trouxa e pôr-me a andar. Destino: Brasil. Temperatura: 30º. Humidade: 70%. Número de biquínis trazidos: 160", escreveu a digital influencer ao partilhar com os seguidores do Instagram as primeiras imagens dos seus dias de descanso.

"Nos próximos dias vai ser muito isto, por isso sintam-se à vontade para activar a opção 'bloquear'. Eu faria o mesmo", rematou.

